Журналисты выяснили, почему Канье Уэст хочет стать президентом США

Все оказалось куда серьезнее, чем думали представители СМИ.

По мнению журналистов издания TMZ, желание музыканта Канье Уэста стать президентом США обусловлено вовсе не жаждой власти или тягой изменить страну к лучшему. Всему виной психическое расстройство исполнителя.

По сведению представителей СМИ, все представители большой семьи рэпера очень волнуются о его поведении. Как они объяснили журналистам, Уэст страдает биполярным расстройством и ежегодно у него случаются обострение, и сейчас как раз одно из них.

Напомним, артист публично заявлял, что хочет стать новым президентом США, а также раскрыл подробности своей предстоящей кампании, вроде превращения Белого дома в государство Ваканда из фильмов Marvel. Также артист выступил против абортов, всеобщую вакцинацию назвал метками Сатаны, а в школы пообещал вернуть истинную любовь к Всевышнему.