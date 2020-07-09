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Журналисты выяснили, почему Канье Уэст хочет стать президентом США

Все оказалось куда серьезнее, чем думали представители СМИ.

Журналисты выяснили, почему Канье Уэст хочет стать президентом США
Канье Уэст. Фото: globallookpress

По мнению журналистов издания TMZ, желание музыканта Канье Уэста стать президентом США обусловлено вовсе не жаждой власти или тягой изменить страну к лучшему. Всему виной психическое расстройство исполнителя.

По сведению представителей СМИ, все представители большой семьи рэпера очень волнуются о его поведении. Как они объяснили журналистам, Уэст страдает биполярным расстройством и ежегодно у него случаются обострение, и сейчас как раз одно из них.

Напомним, артист публично заявлял, что хочет стать новым президентом США, а также раскрыл подробности своей предстоящей кампании, вроде превращения Белого дома в государство Ваканда из фильмов Marvel. Также артист выступил против абортов, всеобщую вакцинацию назвал метками Сатаны, а в школы пообещал вернуть истинную любовь к Всевышнему.

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