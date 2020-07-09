Что известно об Алексе Малиновском, дружбу с которым приписывают Сергею Лазареву

9 июля отмечает свой день рождения известный певец и модель Алекс Малиновский. Судя по фото в Инстаграм, артист проводит этот день в Сочи в компании со своим другом Сергеем Лазараевым. Приятели делятся снимками из одних и тех же мест.

По случаю дня рождения Алекса Малиновского, вспоминаем самые важные этапы в его жизни…

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Тяжелые 90-е

Алекс Малиновский родом из Магадана. И, как многие уроженцы тех краев, отличается особенной жизнестойкостью. Впрочем, способность выжить в любых обстоятельствах он унаследовал от мамы.

В 90-е годы семья Малиновского переживала довольно суровые времена. Мама Алекса, работавшая фельдшером, получала нищенскую зарплату, и семейство едва сводила концы с концами. Однажды дело дошло даже до того, что женщина упала в голодный обморок.

Чтобы выбраться из нищеты, она решила рискнуть: продала квартиру и открыла собственный бизнес…

Алекс Малиновский неоднократно рассказывал, что всегда восхищался своей мамой и доверял ей самые сокровенные тайны. Певец признается, что тогда был классическим маменькиным сынком.

Москва слезам не верит

Неудивительно, что мама певца в штыки приняла его решение уехать в Москву. Она долго не могла простить сына за то, что он отправился в Белокаменную без ее ведома.

Столица долго не могла принять «чужака», он проходил бесчисленное количество кастингов, и везде ему говорили «нет».

В тот момент Малиновскому помогло одно обстоятельство – его песня «Отпусти мою ты душу» стала пользоваться большой популярностью в Беларуси, и его даже пригласили участвовать в отборе конкурсантов на «Евровидение».

Как Дима Билан спас Алекса Малиновского

Но главной мечтой Алекса Малиновского все же было покорить Москву. И однажды лед тронулся.

В 2012 году Малиновский, исполнивший песню «Беловежская пуща», прошел слепые прослушивания в шоу «Голос». К нему повернулся Дима Билан, один из наставников проекта… Хотя другой педагог, Александр Градский, жестко раскритиковал выступление Малиновского.

Тем не менее, проект «Голос» принес Алексу Малиновскому известность. Его песни «Пойдем со мной», «Отпусти мою ты душу», «Я тебя не отдам», «Сумасшедшая любовь» стали крутить на радиостанциях.

В 2013 году за продюсирование Малиновского взялись Николай Басков и Николай Романоф.

Модель и сторонник ЗОЖ

А еще в жизни артиста появились новые клипы, поклонницы, узнаваемость. Все то, к чему стремился певец первые годы жизни в столице.

Кроме того, музыкант стал пробовать себя и в модельном бизнесе. Певец тщательно следит за своей внешностью: правильно питается, занимается зарядкой, придерживается здорового образа жизни.

До сих пор один?

Успех дал возможность Малиновскому не только перебраться в Москву самому, но и перевезти туда семью. Кстати, самыми преданными фанатами артиста являются его родители, сестра, брат-близнец, племянница.

Но собственной семьей, если верить прессе, Малиновский пока не обзавелся. Хотя ему, конечно, приписывали романы с дизайнером Машей Цигаль, моделью по имени Яна и другими девушками.

Но кто на самом деле занимает все мысли певца — пока неизвестно…