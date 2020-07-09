«Лучший вариант для поездок на дачу»: Юлия Михалкова подарила маме в день рождения машину

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова на один день улетела из Москвы в Екатеринбург, чтобы поздравить свою маму с днем рождения. Девушка решила удивить родительницу по-крупному и выбрала в качестве подарка новую машину. В своем Instagram актриса показала, что уже выбрала авто, и объяснила, почему именно такую, небольшую, модель «железного коня» дарит маме.

«Ради этого я сегодня прилетела в Екатеринбург на полдня, чтобы вручить ей, заслуженному автомобилисту, вот этот замечательный подарок, — показала Михалкова машину. — Моя мама любит миниатюрные машинки и уверена, это самый лучший вариант для поездок на дачу».

Авто серебристого цвета Михалкова оформила по всем праздничным канонам: на крыше машины красовался огромный бант, и вся она была увешана воздушными шарами.