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Звездный гость

«Лучший вариант для поездок на дачу»: Юлия Михалкова подарила маме в день рождения машину

Телеведущая специально прилетела в родной Екатеринбург, чтобы вручить подарок лично.

«Лучший вариант для поездок на дачу»: Юлия Михалкова подарила маме в день рождения машину
Юлия Михалкова. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова на один день улетела из Москвы в Екатеринбург, чтобы поздравить свою маму с днем рождения. Девушка решила удивить родительницу по-крупному и выбрала в качестве подарка новую машину. В своем Instagram актриса показала, что уже выбрала авто, и объяснила, почему именно такую, небольшую, модель «железного коня» дарит маме.

«Ради этого я сегодня прилетела в Екатеринбург на полдня, чтобы вручить ей, заслуженному автомобилисту, вот этот замечательный подарок, — показала Михалкова машину. — Моя мама любит миниатюрные машинки и уверена, это самый лучший вариант для поездок на дачу».

Юлия Михалкова.
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Авто серебристого цвета Михалкова оформила по всем праздничным канонам: на крыше машины красовался огромный бант, и вся она была увешана воздушными шарами.

«Ой, спасибо! Как я рада! Это прям моя любимая машинка!» — обрадовалась мама звезды.

Юлия Михалкова с мамой
Юлия Михалкова с мамой. Фото: instagram.com/mihalkova/

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