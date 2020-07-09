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Звездный гость

«Использую масла»: Анна Нетребко продемонстрировала шикарный загар

Звезда засветилась на элитных пляжах Бодрума.

«Использую масла»: Анна Нетребко продемонстрировала шикарный загар
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото Global look press.

Оперная певица Анна Нетребко меньше недели отдыхает в Турции с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым, но уже приобрела шикарный южный загар. На смуглую от природы кожу певицы он лег просто идеально. Звезда не преминула похвастаться им в личном блоге. Красиво открыв свои плечи, она запечатлелась, сделав крупный план.

«Моя кожа преображается. Я использую масла для загара», — поделилась певица со своими подписчиками.

«Анна, Вы же южная казачка, поэтому солнышко Вас любит, и мы тоже», «Анна, у вас необыкновенно красивый загар! Да вы вся необыкновенная, Америку я не открыла», «Вы красавица! Вы же с солнечной Кубани, поэтому Любовь с солнышком», — заметили фолловеры.

Кроме принятия солнечных ванн, артистка успела насладиться купанием в море, катанием на водных горках в аквапарке отеля и осмотром достопримечательностей. Кстати, для экскурсии на древние мельницы Бодрума артистка выбрала наряд трендового цвета, о котором недавно лестно высказывался Александр Васильев.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд! О том, как правильно принимать солнечные ванны, советуем узнавать у специалистов!

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