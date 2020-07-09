Тэнди Ньютон поделилась сокровенным о проблемах с Томом Крузом и расизме в Голливуде

Актриса Тэнди Ньютон, известная по главной роли в проекте «Мир Дикого Запада» дала подробное интервью для издания Vulture. Звезда поделилась не самыми приятными историями, связанные с расизмом в Голливуде и неподобающем поведении коллег-актеров.

Прежде всего Ньютон решила высказаться о работе с Томом Крузом на площадке проекта «Миссии невыполнима – 2». Как объяснила актриса, Том буквально пугал ее, он был очень властным и ненароком давил на окружающих. Также актер считал, что именно он способен выполнить любую задачу, а вот его коллеги со многими проблемами просто не справятся.

Во время съемок одного из диалогов с Тэнди Том предложил поменяться ролями, якобы тогда им будет легче его сыграть, но получилось еще хуже, чем было изначально, а Ньютон просто испугалась признаться в этом Тому.

Также актрисе предлагали сниматься в «Ангелах Чарли» в 2000 году, но она отказалась из-за оскорблений продюсера картины, Макджи, который хотел использовать прежде всего физическую привлекательность актрисы.