Канье Уэст поделился своими планами на США в случае победы на выборах президента

Артист хочет, чтобы страна жила так же, как в фильме Marvel.

Рэпер Канье Уэст продолжает делать вид, что в будущем он станет президентом США. Специально для журналистов издания Forbes музыкант раскрыл подробности своей предвыборной программы, если можно ее так назвать.

Одной из главных тем стала реформа в Белом доме, которую рэпер планирует провести. Уэст решил позаимствовать идею не у других стран или более опытных коллег по политике, а у фильма про супергероев «Черная пантера» производства студии Marvel. Артист видит идеальное устройство общества в современной Америке таким же, как в вымышленной стране Ваканда.

Для примера Уэст назвал момент, в котором король страны общается со своими учеными и благодаря этой совместной работе получаются гениальные технологические прорывы. Ранее решение Канье стать новым президентом США полностью поддержал Илон Маск.