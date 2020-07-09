«Че ты такой смирный стал?»: Галкин удивился адекватности Джигана

Рэпер побывал в гостях у шоумена в его YouTube-шоу «Музыкалити».

В Сети появился свежий выпуск шоу «Музыкалити», который ведет шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин. На этот раз в гости к юмористу пришли Филипп Киркоров и рэпер Джиган. Во время традиционного знакомства героев Галкин узнал, что, оказывается, звезды уж давно знают друг друга.

больше по теме Джиган и Киркоров познакомились на почве любви к одному бренду одежды Оба артиста в свое время начали носить KTZ.

В ходе обсуждения правил и дальнейшего развития шоу Галкин вдруг заметил – с Джиганом что-то явно не то.

— А че ты такой смирный стал? – удивленно спросил Галкин. — Я трезвый просто, — пошутил в ответ рэпер.

«Всегда был таким дерзким», — стал размышлять шоумен, а Киркоров вступился за него: «Да не был он дерзким, он был… разным!».

Галкин заботливо поинтересовался, как дела у «рехабившегося» гостя: «Мы видели фотки твои голышом в наручниках. Надеюсь, все позади?». Джиган заверил, что сейчас у него все в порядке и давно позади.

Напомним, после рождения долгожданного сына в конце зимы этого года рэпера как подменили: артист выкидывал шокирующие финты, пугал своих дочерей пьяными выходками и в итоге загремел в рехаб Майами. Но лечение не помогло, и по возвращении в Москву артист продолжил веселиться.

Его супруга Оксана Самойлова отреагировала резко – девушка подала на развод. Однако многодетный отец одумался, взял себя в руки и даже вымолил прощение у жены, в результате распад семьи не состоялся.