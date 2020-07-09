Николь Кидман опубликовала снимок своей дочки в честь ее дня рождения

В честь двенадцатого дня рождения свей дочки Сандэй Роуз Кидман-Урбан голливудская актриса Николь Кидман поделилась очень трогательной фотографией в своем личном аккаунте в Instagram.

«Обнимашки на день рождения для нашей дорогой Сандэй. С праздником, малышка!» — написала звезда.

Лицо девочки почти полностью скрыто в этом нежном кадре, но поклонники Кидман прокомментировали специальный пост добрыми пожеланиями.

Говоря о своей роли мамы во время глобального кризиса здравоохранения, актриса сказала, что она многое усвоила во время пандемии.

«У меня есть маленькая девочка, которой скоро исполнится 12 лет, и у меня есть 9-летний ребенок, это требует особой формы материнства. Вы должны быть с детьми 24/7, потому что прямо сейчас вы обучаете их и постоянно сидите дома, а всеми своими эмоциями дети делятся с вами», — заявила актриса.

Напомним, отцом Сандэй является австралийский певец Кит Урбан, за которого Николь Кидман вышла замуж летом 2006 года.