Саша Барон Коэн решил пошутить над главным советником президента США

Известный своим абсурдным поведением и любовью к странным шуткам актер Саша Барон Коэн нашел себе новую жертву. Мужчина решил посмеяться над бывшим мэром Нью-Йорка, а ныне главным советником президента США, Руди Джулиани. В результате пришлось вызывать полицию, сообщает издание Deadline.

В минувший вторник, 7 июля, Джулиани прибыл в отель Mark на Манхэттене, чтобы поговорить о пандемии коронавируса. Во время интервью в комнату вошел человек, который позже был идентифицирован как Саша Барон Коэн, и началось непотребство.

«Этот парень прибежал, одетый в сумасшедший, я бы сказал, розовый трансгендерный наряд. Это было бикини с кружевом, под полупрозрачным сетчатым верхом, это выглядело абсурдно. У него была борода, голые ноги, и он не был тем, кого бы я назвал привлекательным. Этот человек зашел с криками и воплями, и я подумал, что это должно быть мошенничество или вымогательство, поэтому я сообщил об этом в полицию. После он убежал», — рассказал Джулиани журналистам.

Полиция прибыла, но, по-видимому, никакого преступления не было совершено и никаких арестов не производилось.

Коэн, вероятно, снимает еще одну серию своего шоу This Is America show, в котором он задает людям абсурдные вопросы.