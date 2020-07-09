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«Это наш первый огурец»: четырехлетняя дочка Климовой собрала урожай

Малышка помогает своей звездной маме выращивать овощи и ягоды на приусадебном участке.

«Это наш первый огурец»: четырехлетняя дочка Климовой собрала урожай
ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА/ФОТО: КАНАЛ СТС

Все лето большое семейство звезды сериала «По законам военного времени» Екатерины Климовой проводит в пригородном доме. Там актриса развела настоящий огород и выращивает самые разные овощи и ягоды.

Благодаря стараниям хозяйки и помощи ее юных садоводов уже поспел первый урожай. Самая младшая из наследников звезды, дочурка Белла, показала, каких успехов достигло дружное семейство на огороде.

«Вот какой у нас большой огурец, — показала урожай Белла, — мы его отрастили, и это наш первый огурец!»

Белла Месхи
Белла Месхи. Фото: instagram.com/klimovagram/

— Вкусный? — спросила мама.

— Да, — не задумываясь ответила малышка.

В свои четыре года Белла растет настоящей хозяюшкой. Недавно девочка вместе со старшей сестренкой Лизой готовила лимонад из собранных в саду ягод — рецепт освежающего напитка даже рассказали в передаче Наташи Барбье «На дачу!».

Напомним, помимо четырехлетней Изабеллы, Екатерина Климова воспитывает еще троих наследников — 18-летнюю Елизавету, появившуюся в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым, 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея, отцом которых является актер Игорь Петренко.

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