«Красавица-мама»: Лопырева подразнила «аппетитными» формами в купальнике с открытой спиной

Виктория Лопырева уже полгода коротает дни в Дубае. Девушка вместе с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марком Лео пережила карантин в жаркой стране. Она почти не покидала свои апартаменты. А уже в начале мая блондинка стала гулять с наследником по побережью, а вскоре она смогла купаться и загорать на пляже. После родов она быстро вернулась в форму, но теперь она регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать красоту фигуры.

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На днях Виктория покаталась на яхте, где смогла приобрести бронзовый загар. А очередной вечер в дубае она решила провести в бассейне. Девушка устроила заплыв в сумерках. Булатов занял, как его возлюбленная в трендовом купальнике майо с открытой спиной окунается в воду и плавает, демонстрируя соблазнительные изгибы тела. Лопырева блеснула идеальными ногами и аппетитными бедрами.

Позже на пляже модель позировала в слитном купальнике с принтом. Девушка смогла привлечь к себе внимание. Не только супруг, но и поклонники восхитились формами звезды. Многие восхитились ее красотой в соцсети. «Красавица-мама», «Вот это фигура», «Какие аппетитные формы, бомба просто», «Бесконечные ноги какие-то», «Ну просто королева красоты», «Такая загорелая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, что после родов, которые прошли в Майами, Виктория долго не приезжала в Россию. Она колесила по Европе вместе с маленьким сыном. В конце прошлого года модель приезжала в Москву, чтобы расписаться с возлюбленным в ЗАГСе, а также показать своего ребенка родственникам. Теперь Лопырева снова не торопится возвращаться на родину.