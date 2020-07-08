Поправившаяся Лера Кудрявцева не побоялась показать фигуру в облегающем комбинезоне

Лера Кудрявцева еще во время карантина призналась, что поправилась. Тогда она посетовала, что ее молодой муж Игорь Макаров во время танца нащупал у нее мягкий живот. Телеведущая прятала изъяны фигуру под объемными нарядами, также выбирая футболки и туники черного цвета. А недавно две недели блондинка провела в Адлере с дочкой Марией и сыном Жаном. 49-летняя звезда облачалась в слитные купальники и носила сарафаны свободного кроя.

Похоже, что теперь за Леру решил взяться ее муж. Через несколько дней после поездки она показала, как прошла ее первая спортивная тренировка с тренером. На кадрах телеведущая предстала в облегающем комбинезоне со специальным поясом и датчиками. Она приседала и делала другие упражнения под присмотром эксперта. При этом наряд подчеркнул ее стройные ноги и выпирающий живот.

«Ну все! Моя ленивая… пошла на то, что нужно! Игорь стоит на страже. Взялись за меня крепко», — поделилась блондинка.

Поклонники поддержали Кудрявцеву. Многие продолжают восхищаться ее красотой. После родов телеведущая быстро вернулась в форму. Они уверены, что и теперь она быстро избавиться от лишних килограммов. Однако необычный наряд блондинки напомнил фанатам комбинезон Лолиты Милявской, в котором певца несколько лет назад произвела фурор на концерте.

Напомним, что большую часть времени Лера проводит с годовалой дочкой. Маша растет красавицей, как ее мама. Она научилась кататься на самокате, на прогулках кроха предстает в ярких нарядах. Многие уже называют ее модницей.