«Обязательно со всем справятся»: в группе поддержки поздравили Заворотнюк и ее мужа с праздником

Анастасия Заворотнюк была звездой сериала «Моя прекрасная няня». Потом она также пробовала себя в качестве ведущей. Девушка вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева и стала редко выходить в свет. А осенью 2019 года стало известно, что она попала в больницу. Первое время близкие не комментировали случившееся, из-за чего появилось много слухов. А недавно специалисты сообщили, что артистка борется с онкологией. В апреле Наташа Королева, а также другие источники заверили, что Заворотнюк идет на поправку.

Стала чаще общаться с поклонниками старшая дочка актрисы Анна. Она активно ведет страничку в соцсетях. А вот муж актрисы не выходит в свет. Не исключено, что после карантина он продолжает заботиться о годовалой дочке Миле.

8 июля в День семьи, любви и верности впервые за два месяца появилось сообщение в группе в Instagram, которая была создана в поддержку Заворотнюк. Там, скорее всего, кто-то из близких публикует опровержения, когда в СМИ попадают фейковые новости, и делятся новостями о звезде.

«Мы от всей души поздравляем Настю и Петра! И желаем бесконечно много Любви. Потому что любовь, поддержка и вера — это главное, что дает силу в тех нежданных и непредотвратимых ситуациях, когда рушится все привычное, и так важно чувствовать опору. Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся. Да будет так!» — написано в посте.

Одной из первых отреагировала на это сообщение Анна. Дочка актрисы написала: «С праздником». Фанаты тоже прокомментировали пост. Многие верят, что артистка поправится: «Насте крепкого здоровья!», «Красивая пара», «Настя, ты должна выздороветь всем врагам назло!», «С праздником всю семью Анастасии Юрьевны! Всего самого наилучшего».