«Красивая»: Паулина Андреева в черном total look позировала на цветущем лугу

Работа на съемочных площадках отечественных киноделов закипела сразу же, как только это стало возможным после отмены ограничений. Режиссер Федор Бондарчук с командой возобновил прерванное из-за коронавируса производство сериала «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли, по сценарию своей супруги, Паулины Андреевой.

А совсем скоро состоится премьера картины о Викторе Цое режиссера Алексея Учителя, в которой снялась актриса.

Андреева исполнила роль журналистки Натальи Разлоговой. В личном аккаунте в Instagram звезда поделилась снимком, на котором предстала в образе рокерши.

«Фильм «ЦОЙ». А. Учитель. Скоро», — поспешила сообщить актриса.

На лице возлюбленной Федора Бондарчука красуются черные солнцезащитные очки, наряд девушка тоже предпочла total black. При этом Паулина Андреева позирует на цветущем лугу.

«Какая Вы красивая!», «Классная девушка», — заметили в комментариях.

Кроме Паулины Андреевой, в картине задействованы Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие знаменитости. Приурочить фильм Учитель намерен к 30-летней годовщине со дня смерти Цоя, которая наступит в этом году.