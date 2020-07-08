«Я бы хотела еще»: многодетная Юлия Барановская призналась, что не против снова стать мамой

Известная телеведущая Первого канала, 35-летняя Юлия Барановская в браке с Андреем Аршавиным, который был расторгнут в 2012 году, стала мамой трижды. Все дети – два сына и дочка – сейчас проживают вместе с ней, и теледива нашла свое счастье в материнстве.

Более того, 8 июля, в День семьи, любви и верности, Барановская стала лицом федерального проекта «Многодетная Россия» и невероятно этим гордится.

Звезда сама выросла в семье с тремя детьми. И считает, что наследников должно быть много. И в интервью для Teleprogramma.pro Барановская призналась – она не против снова стать мамой.

«На первом месте всегда будет то, что я мама. Я никогда не думала о том, насколько большая у меня будет семья. Я выросла в семье, где было трое детей. И у меня родилось трое детей, и я бы хотела еще», — заявила телеведущая.

Старший сын Артем, которому исполнилось 14 лет, растет очень творческим ребенком и увлекается театральным искусством, занят в спектакле под руководством Константина Хабенского. Иногда он вместе с мамой ведет мероприятия. Средняя дочь Яна всерьез занимается танцами, а маленький Арсений окончил первый класс.