Анфиса Чехова на пляже, а Бледанс — в бане: телеведущие блеснули «сочными» формами в Сочи

С приходом лета звезды отправились отдыхать на курорты Краснодарского края. Телеведущие тоже решили понежиться на солнце и показать свои формы.

Анфиса Чехова приехала на море вслед за Лерой Кудрявцевой. Ведущая популярной передачи для взрослых сначала провела время в Адлере, а потом добралась до Сочи. 42-летняя девушка воспитывает сына Соломона. Это не мешает ей веселиться с подругами и демонстрировать роскошную фигуру на публике. Артистка всегда обладала нестандартными формами, но за это ее и любят поклонники. Сама она признавалась, что пятая точка приносит ей больше всего лайков.

Не удивительно, что на отдыхе Чехова поделилась снимками в бикини. Сначала она позировала в слитном купальнике в полоску с глубоким декольте. Телеведущая оголила загорелые и аппетитные ноги. «Шикарная фигура!», «Пышные формы всегда украшают женщину», «Очень красивая фигура и загар. И вообще все», Красотка«, «Такая шоколадка», «Нереальные формы», — прокомментировали пост подписчики.

Позже Анфиса снова предстала на пляже. На это раз она была в купальнике ультрамаринового цвета. Девушка показала изящные бедра и щиколотки. Многие одарили ее комплиментами.

Также успела добраться до Черного моря Эвелина Бледанс. В 51 год она может похвастаться фигурой не хуже, чем у более молодых коллег. У нее то же есть сын Степан. Телеведущая и актриса тоже не растерялась. Накануне она облачилась в откровенное синее бикини. Звезда даже подобрала в тон наряду широкополую шляпу. Она блеснула роскошным декольте, подтянутым прессом и стройными ногами.

А позже Эвелина уже демонстрировала фигуру в закрытом купальнике, когда отправилась в баню. Поклонники телеведущей тоже одарили ее теплыми словами. Фигура звезды вызвала у них шквал эмоций. «Эвелина красавица. Не устаю восхищаться вами», «Загар обалденный», «Шикарная», «Ваши ноги — роскошны», — прокомментировали пост подписчики.