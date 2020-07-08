«За хлебом»: дочь Заворотнюк отправилась в супермаркет в платье-сорочке и на шпильках

Анна призналась, что кроссовки любит больше какой-либо другой обуви.

Старшая наследница актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, в настоящее время проживает вместе с мамой и ее семьей в подмосковном поселке Крекшино. Девушка регулярно публикует в своем Instagram снимки и рассказывает о том, как у нее дела.

больше по теме Анна Заворотнюк похвасталась белыми розами, растущими вдоль забора особняка своей мамы Девушка разместила несколько очень красивых фотографий из Крекшино.

На этот раз девушка порадовала подписчиком ярким фото, представ на снимке в нежно-розовом платье-сорочке и босоножках на шпильке.

«Я очень люблю кроссовки, кеды и обувь на плоской подошве. Мне действительно так гораздо комфортнее. Но сегодня я решила пойти за хлебом в таком виде», — сообщила фанатам красавица.

Платье эффектно подчеркнуло тонкую талию девушки, а босоножки с перемычкой акцентно выделили изящную щиколотку. Многие подписчики не смогли пройти мимо.

«Красавица!», «Вот что значит женщина. В магазин за хлебом в красивом платье», «Ань, вы такая красивая!», «Как любой красивой девушке, Вам естественно идет высокий каблук», «На вас все смотрится очень хорошо! Вы самая красивая на всем свете», — заключили некоторые фолловеры.

К слову, у Анны есть 19-летний брат Майкл, а также полуторагодовалая сестренка Мила. Все дети актрисы Анастасии Заворотнюк рождены от разных отцов.