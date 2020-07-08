«За хлебом»: дочь Заворотнюк отправилась в супермаркет в платье-сорочке и на шпильках

Старшая наследница актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, в настоящее время проживает вместе с мамой и ее семьей в подмосковном поселке Крекшино. Девушка регулярно публикует в своем Instagram снимки и рассказывает о том, как у нее дела.
На этот раз девушка порадовала подписчиком ярким фото, представ на снимке в нежно-розовом платье-сорочке и босоножках на шпильке.
«Я очень люблю кроссовки, кеды и обувь на плоской подошве. Мне действительно так гораздо комфортнее. Но сегодня я решила пойти за хлебом в таком виде», — сообщила фанатам красавица.
Платье эффектно подчеркнуло тонкую талию девушки, а босоножки с перемычкой акцентно выделили изящную щиколотку. Многие подписчики не смогли пройти мимо.
«Красавица!», «Вот что значит женщина. В магазин за хлебом в красивом платье», «Ань, вы такая красивая!», «Как любой красивой девушке, Вам естественно идет высокий каблук», «На вас все смотрится очень хорошо! Вы самая красивая на всем свете», — заключили некоторые фолловеры.
К слову, у Анны есть 19-летний брат Майкл, а также полуторагодовалая сестренка Мила. Все дети актрисы Анастасии Заворотнюк рождены от разных отцов.