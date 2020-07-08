«Терпеть ради детей»: Самойлова объяснила, почему не развелась с Джиганом

Одна из самых популярных пар не стала расторгать брак 15 июня, и не явилась на заседание суда.

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова в этом году стали родителями в четвертый раз. На свет в Майами появился долгожданный наследник, которого нарекли Давидом. После этого молодого отца как подменили – вся Сеть обсуждала его фразы и поведение, которыми он пугал даже бывалых коллег. Постоянные вечеринки, запрещенные вещества и выпивка сделали свое дело – музыкант угодил в рехаб.

Такое поведение мужа заставило многодетную мать решиться на развод. Самойлова объявила, что такой поступок станет для нее самым логичным. Процесс должен был начаться 15 июня, но пара не пришла: они помирились и стали снова настоящей семьей. Никто из фанатов ничего не понял. Но, наконец, Самойлова внесла ясность в происходящее и объяснила, почему не рассталась с Джиганом.

«Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова. Но на других весах 4 детей, которые бы пострадали. Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла, меня бы просто не хватило», — призналась Самойлова. «Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу», — добавила она.

Сама модель называет свое решение плохим примером и не до конца понимает, правильно ли поступила.

Напомним, что по возвращении в Москву весной рэпер продолжил выкидывать финты и снова угодил в клинику. После возвращения оттуда он повел себя намного тише и адекватнее, стал вымаливать прощение у Самойловой и осознал всю серьезность ситуации, которая вот-вот могла обернуться разводом.