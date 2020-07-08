«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«В новом образе»: Успенская в цветастом платье-балахоне и косынке в тон приступила к работе

Многим поклонникам аутфит звезды пришелся по нраву.

«В новом образе»: Успенская в цветастом платье-балахоне и косынке в тон приступила к работе
Любовь Успенская/Фото: https://www.instagram.com/p/B8hOU81lZmL

После отмены самоизоляции 66-летняя певица Любовь Успенская на целую неделю отправилась отдыхать в деревню. Отпуск удался на славу – любимица миллионов фанатов слилась с природой, ходила за скотом, доила коров, принимала пантовые ванны. Обновленная и отдохнувшая, она вернулась домой.

Накануне звезда сообщила фанатам, что приступила к работе.

«Счастлива вернуться к работе! В новом образе и наполненная энергией и позитивом», — написала Успенская.

Исполнительница шансона опубликовала несколько фотографий, на которых во всей красе продемонстрировала свой образ. Она нарядилась в платье-балахон с крупным цветочным принтом и окантовкой перьями по подолу юбки, а также украсила голову косынкой, создающей модный ансамбль с платьем. Дополнили образ высокие сапоги ярко-синего цвета.

«Образ шикарен — летний, легкий и гламурный!», «Шикарный образ», «Вы великолепны», «Красивая», «Красивое платье», «Шик», «Оставайтесь всегда такой шикарной! Успехов!» — пожелали фолловеры.

Тэги

Люба УспенскаяЛюбовь Успенскаяновый образУспенская фото
Loading...