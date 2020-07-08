«В новом образе»: Успенская в цветастом платье-балахоне и косынке в тон приступила к работе

После отмены самоизоляции 66-летняя певица Любовь Успенская на целую неделю отправилась отдыхать в деревню. Отпуск удался на славу – любимица миллионов фанатов слилась с природой, ходила за скотом, доила коров, принимала пантовые ванны. Обновленная и отдохнувшая, она вернулась домой.

Накануне звезда сообщила фанатам, что приступила к работе.

«Счастлива вернуться к работе! В новом образе и наполненная энергией и позитивом», — написала Успенская.

Исполнительница шансона опубликовала несколько фотографий, на которых во всей красе продемонстрировала свой образ. Она нарядилась в платье-балахон с крупным цветочным принтом и окантовкой перьями по подолу юбки, а также украсила голову косынкой, создающей модный ансамбль с платьем. Дополнили образ высокие сапоги ярко-синего цвета.