Джонни Депп решил порвать с Эмбер Херд после того, как нашел испражнения на супружеском ложе

Судебные разбирательства Джонни Деппа и Эмбер Херд дошли до той стадии, когда на показ выставляется грязное белье. 7 июля в Лондоне начался процесс по иску голливудского актера к британскому изданию The Sun, которое ранее написало о том, что он избивал свою жену. И на нем адвокаты звезды вспомнили один эпизод, произошедший в апреле 2016 года в квартире супругов, когда после большой вечеринки Депп нашел на супружеском ложе чьи-то испражнения. Супруга тогда заявила, что «неприятность» в постели была оставлена их собачкой.

«Я понимаю, что на следующее утро (после вечеринки. — Прим. авт.) мисс Херд или, возможно, один из ее друзей испражнились в нашей общей кровати, — цитирует Деппа издание Mirror. — 12 мая 2016 года госпожа Херд призналась нашему управляющему Кевину Мерфи, что оставление фекалий в постели было «просто безобидной шалостью», тем самым фактически признавая свою ответственность за это, тогда как ранее она пыталась обвинить в этом инциденте нашу собаку».

Актер подчеркнул, что йоркширские терьеры, принадлежавшие паре, были слишком малы, чтобы запрыгнуть на кровать или оставить там такую большую «мину». Также прозвучала фраза, что именно в тот день Джонни решил развестись с женой.

В показаниях Херд указано, что Депп в тот день приехал в самом конце вечеринки пьяный и под наркотиками и напал на жену после того, как ее гости разошлись. Якобы он швырнул в нее бутылку шампанского, и началась большая ссора. Актер, в свою очередь, отрицает эти обстоятельства и утверждает, что супруга дважды ударила его по лицу, когда он читал в постели, а потом ему пришлось сдерживать ее в целях самозащиты.

Депп продолжает отрицать все обвинения в жестоком обращении со своей бывшей женой. Напомним, брак продлился с 2015 по 2016 годы. Звезды кино начали встречаться в 2011-ом после съемок в фильме «Ромовый дневник».