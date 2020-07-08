«Боюсь ошибиться, спугнуть»: 42-летняя Ирина Пегова заговорила о личной жизни

Ирина Пегова является популярной актрисой. Даже во время карантина несколько недель она провела на съемках в Минске, а недавно девушке довелось побывать на Мамаевом кургане. Она не скрывает, что родом из простой семьи, но ее отец периодически снимался в массовке. Звезда уверена, что ее любовь к съемкам пошла от него. Девушка обладает пышными формами, но умело одевается, подчеркивая достоинства. Поклонники ее таланта, как и внешности, множатся с каждым годом.

От брака с кинорежиссером Дмитрием Орловым у нее есть дочка Татьяна. Девочке уже 14 лет. Недавно вместе с мамой она побывала в деревне Выкса, где росла актриса. В новом интервью Ирина рассказала, что не запрещает наследнице видеться с отцом. Она вспомнила, как училась, свои первые работы в кино. Затронула звезда и тему личной жизни. Когда ее спросили, влюблена ли она, то девушка дала неоднозначный ответ.

«У меня есть интерес. Это не значит, что я влюблена или не влюблена. Боюсь ошибиться, спугнуть…» — призналась 42-летняя Ирина.

При этом она не стала скрывать, что счастливой можно быть и без мужчины. «У меня нет семьи, я счастлива. Я развелась и стала счастливой. Это мой случай. Я была счастлива и до замужества, и в замужестве, и после замужества…» — добавила артистка. Пока она наслаждается свободой. Девушка с радостью отметила, что высыпается. Но Пегова подчеркнула, что если встретит нужного мужчину, то даже не побоится первой признаться ему в своих чувствах, пишет издание «7 Дней«.

Напомним, что актриса не появляется на публике в компании мужчин. Она также редко говорит о сердечных делах, поэтому ей часто приписывают романы. В СМИ писали, что у девушки отношения с танцором Евгением Раевым, а также с актером Сергеем Кемпо, но слухи так и не подтвердились.