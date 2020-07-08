Фанаты Жанны Фриске поделились уникальными кадрами певицы с отдыха в Мексике

На фанатской страничке певицы Жанны Фриске в Instagram появились уникальные кадры с отдыха певицы в Мексике. Это случилось за несколько лет до того, как она стала мамой и вскоре узнала о своем страшном диагнозе – раке мозга.

«8 июля — день рождения Жанны Фриске! Сегодня ей могло исполниться 46 лет. Навсегда в нашей памяти!» Фанаты Жанны Фриске

На кадрах, которые в свое время были показаны на канале MTV, можно увидеть разговор с певицей по скайпу. В начале записи Жанна Фриске произносит: «Как говорят у нас в Мексике. Добро пожаловать».

Далее ведущий канала поздравляет звезду с днем рождения. «MTV поздравляет тебя с днем рождения и дарит тебе этот тортик, на котором находятся свечки с личным пожеланием от твоих друзей». Растроганная Фриске на это отвечает: «Спасибо, мои дорогие. До встречи. Я вас очень сильно люблю». «Узнать, какой он на вкус, тебе, к сожалению, не удастся», — продолжает ведущий.

«Я надеюсь, что он очень большой. Но задуть свечи с желаниями можно попробовать», — говорит в конце записи певица.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. От гражданского брака с телеведущим Дмитрием Шепелевым у нее за два года до смерти родился сын Платон. Сейчас мальчик живет с отцом и лишен возможности видеться с родителями Жанны Фриске. Шепелев разругался с ними в пух и прах.