«Что за причесон»: шевелюра Тарасова вызвала вопросы у некоторых подписчиков

Футболист поделился семейным фото в честь Дня семьи, но поклонников впечатлило не это.

8 июля вся страна, и мир шоу-бизнеса в том числе, отмечают теплый праздник – День семьи, любви и верности. Многие по такому случаю поздравляют родных и любимых, публикуя совместные фото в Instagram.

Так поступил футболист Дмитрий Тарасов. Он не так давно воссоединился со «своими девочками» — женой Анастасией Костенко и двумя дочками Миланой и Евой, которые переехали к нему в Казань из Москвы спустя месяц разлуки.

«С днем семьи, любви и верности. Любите, цените, доверяйте и будьте счастливы, всем мира», — подписал фото спортсмен.

Поклонники поздравили кумира с таким замечательным днем. Кое-кто из фолловеров удивился: «Что за причесон», «Что-то с волосами не то у Димы. Прическу сменил». Укладка у Тарасова и вправду оставляет желать лучшего. Футболист перекинул волосы набок, но возникло ощущение, что он их не расчесал.