«Берегите друг друга»: Екатерина Вуличенко показала редкий кадр со вторым мужем и сыном

Актриса поздравила всех своих подписчиков с Днем семьи, любви и верности.

Актриса Екатерина Вуличенко в Instagram показала редкий снимок своего второго мужа, бизнесмена Марата Гуданаева, и сына от него — Александра. Кадр, как она отметила, был сделан год назад.

«С Днем семьи, любви и верности! А еще год назад мы покрестили малыша. Фото с того дня. Огромного всем счастья, берегите друг друга!» Екатерина Вуличенко

«Катенька, какие вы красивые! Дай вам бог, любви на долгие века!» «Красивые. С праздником вас», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что первым супругом Екатерины Вуличенко был предприниматель Денис Трифонов. От него в 2006 году она родила дочь Софию. Долгое время первый супруг актрисы занимался бизнесом в Лондоне. В какой-то момент их отношения зашли в тупик и они расстались. При этом ради дочери они сохранили дружеские отношения. После расставания родителей девочка Софья большую часть времени проводит в компании своей бабушки со стороны отца.