«С Днем любви, семьи и верности»: Сукачев опубликовал архивный кадр с женой и сыном-подростком

Снимок, судя по всему, был сделан в конце девяностых годов.

Певец Гарик Сукачев не забыл поздравить с Днем семьи, любви и верности свою любимую супругу Ольгу Королеву. Он опубликовал в Instagram архивный кадр, на котором можно увидеть его жену и сына-подростка Александра. Судя по всему, фотография была сделана в конце девяностых годов прошлого века.

«С Днем семьи, любви и верности!» — подписал он кадр.

Отметим, что Гарик Сукачев вместе со своей женой с 1983 года. В свое время она продала свой ресторанчик «Вудсток», а все вырученные деньги отдала супругу, чтобы он снял картину «Праздник». Позже певец посвятил любимой свою знаменитую песню «Ольга».

В браке у Сукачева и Ольги Королевой родилось двое детей. Александр — достаточно известный режиссер. В 2016 году он написал сценарий и снял фильм «Забытое». Также у Сукачевых есть дочь Анастасия. В мае нынешнего года ей исполнилось 16 лет.

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Напомним, что Гарик Сукачев — лидер музыкального коллектива «Неприкасаемые». После распада группы в 2013 году он ушел в сольное плавание. У артиста есть своя звукозаписывающая студия.