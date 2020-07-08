Раздел имущества: Уильям и Гарри поделят средства фонда принцессы Дианы

Принц Уильям и принц Гарри решили поделить доходы от фонда их покойной матери. Сыновья принцессы Дианы ранее совместно принимали участие в развитии благотворительной организации, учрежденной в память о матери.

Теперь же внуки Ее Величества планируют завершить все совместные проекты. После переезда принца Гарри с супругой в Калифорнию он уже сложил с себя многие королевские обязанности.

Кенсингтонский дворец отказался содержать «сбежавшую» пару, и теперь они вынуждены сами думать о заработке. Возможно, на фоне поиска средств принц решился потребовать причитающуюся ему долю.

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Полученные средства он планирует вложить в собственную благотворительную организацию Sentebale, которая занимается помощью бедным жителям в Лесото, Ботсване и Малави, сообщает peopletalk.ru.

Фонд имени погибшей в автокатастрофе принцессы Уэльской был учрежден в 1997 году, а затем переведен в королевский фонд. Уже много лет он не занимается сбором пожертвований.

Согласно документам дворца, на расчетные счета организации в прошлом году поступила сумма в 21 346 фунтов стерлингов.

Ранее королевский биограф Ингрид Сьюард, которая была близко знакома принцессой Дианой, заявила, что братья-принцы нарушили обещание, которое дали своей матери, пишет сайт argumenti.tu.