Фотограф Пугачевой поделился кадром Леонтьева в желтых джинсах на репетиции с «Тодесом» в США

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным снимком, на котором можно увидеть известного музыканта Валерия Леонтьева. На снимке певец в желтых джинсах и такого же цвета футболке на сцене в США. При этом микрофон он заткнул за пояс. На заднем плане можно разглядеть артистов из шоу-балета «Тодес».

«Добрый день! Фото дня из моего архива. 1996 год. «Песня года» в Лос-Анджелесе! Валерий Леонтьев с «Тодесом» на репетиции». Роман Родин

«Спасибо. Надеемся на еще большее количество фотографий с любимым артистом», «Спасибо. Прекрасный снимок», — отреагировали в комментариях пользователи.

Отметим, что в те годы Валерий Леонтьев много путешествовал по всему миру с концертами. Он пытался завоевать зарубежного зрителя. Сейчас Валерию Леонтьеву 71 год. Не так давно в беседе с журналистами он отмечал, что ему уже пора на пенсию. По его словам, все что хотел, он уже сказал на отечественной эстраде.