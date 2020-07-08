«Все артисты варятся в одном котле»: Лазарев и Костюшкин залезли в огромные чаны с водой

Певец Сергей Лазарев в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен в Сочи в огромном чане с водой. Как подшутил над собой исполнитель, самое время, учитывая жаркую погоду, сварить супчик из Лазарева.

«На самом деле это чан с горячей водой, в котором релаксуешь после двух часов бани. Вообще, я впервые кайфанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целый ритуал! И нигде подобного я не видел и не посещал! Арома-баня, купание в родниковой воде, массажи, дубовые и березовые веники, песни, медитация! Ох, все было! Настоящее очищение! По полной программе! Кайф! А вы любите баню!?»

Сергей Лазарев

Интересно, что вскоре снимок в чане разместил и другой певец Стас Костюшкин. При этом на фотографии он демонстрирует свое рельефное тело. Вот только воды в его котле не оказалось. На снимке он запечатлен в одном полотенце.

«Сейчас все артисты варятся в одном котле. Только Сергею Лазареву хоть воды налили», — подшутил над Сергеем Лазаревым Костюшкин.

Заметим, что про обоих музыкантов ходят разные сплетни. Исполнителей подозревают в том, что они якобы нетрадиционной ориентации. Пользователи даже спросили Костюшкина, кто в их паре с Лазаревым пассив. В ответ певец только поставил улыбающийся смайлик.