«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Профайлер определила по языку тела отношения Меган Маркл и принца Гарри

Вывод эксперт сделала после недавней видеоконференции, в которой приняла участие знаменитая пара

Профайлер определила по языку тела отношения Меган Маркл и принца Гарри
Эксперт прочитала по языку тела истинные отношения Маркл и принца Гарри Фото: https://www.instagram.com/sussexroyal/

Отношения принца Гарри и Меган Маркл длятся более трех лет. За это время не раз эксперты по языку тела и психологии брались определить, насколько крепок союз пары.

На этот раз профайлер Бланка Кобб дала свое заключение. Специалист посмотрела видеоконференцию, в которой принимали участие супруги и отметила, что отношения у них крепкие. Меган Маркл и принц Гарри являются сплоченной парой, на что указывают многие факторы.

Например, во время разговора супруги все время сидели в максимальной близости. При этом Меган Маркл находилась в центре, а принц Гарри расположился за правым плечом жены. Это свидетельствует об абсолютной поддержке, которую герцогиня получает от мужа. Скорее всего, она может рассчитывать на внука королевы Елизаветы II в любой ситуации, и он никогда не подведет и не будет осуждать.

Тем не менее, в СМИ регулярно появляются новости, что отношения у пары напряженные. Но фактов, указывающих на это, специалист по языку тела не нашла.

«Они постоянно касаются друг к друга, что обозначает их тесную эмоциональную связь», — отметила Кобб.

О многом эксперту рассказала и прическа Меган Маркл. Она старается делать укладку на противоположную сторону от своего мужа, открыв свою самую уязвимую точку. Это является признаком полного доверия второй половинке, пишет сайт OA.

Вывод о полной гармонии пары, эксперт делает даже несмотря на небольшой конфликт, который произошел у них во время видеоконференции. Принц Гарри и Меган Маркл поспорили о возрасте с юными участниками благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Герцог Сассекский пошутил, назвав себя слишком старым, однако супруга, которая старшего его на три года, обиделась, сообщает телеканал «360».

Тэги

Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл последние новостиНовости googleПринц Гарри
Loading...