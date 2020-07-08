Профайлер определила по языку тела отношения Меган Маркл и принца Гарри

Отношения принца Гарри и Меган Маркл длятся более трех лет. За это время не раз эксперты по языку тела и психологии брались определить, насколько крепок союз пары.

На этот раз профайлер Бланка Кобб дала свое заключение. Специалист посмотрела видеоконференцию, в которой принимали участие супруги и отметила, что отношения у них крепкие. Меган Маркл и принц Гарри являются сплоченной парой, на что указывают многие факторы.

больше по теме Последняя капля: почему поссорились Меган Маркл и Кейт Миддлтон Именно после этого конфликта супруга принца Гарри приняла решение отрешиться от королевской семьи.

Например, во время разговора супруги все время сидели в максимальной близости. При этом Меган Маркл находилась в центре, а принц Гарри расположился за правым плечом жены. Это свидетельствует об абсолютной поддержке, которую герцогиня получает от мужа. Скорее всего, она может рассчитывать на внука королевы Елизаветы II в любой ситуации, и он никогда не подведет и не будет осуждать.

Тем не менее, в СМИ регулярно появляются новости, что отношения у пары напряженные. Но фактов, указывающих на это, специалист по языку тела не нашла.

«Они постоянно касаются друг к друга, что обозначает их тесную эмоциональную связь», — отметила Кобб.

О многом эксперту рассказала и прическа Меган Маркл. Она старается делать укладку на противоположную сторону от своего мужа, открыв свою самую уязвимую точку. Это является признаком полного доверия второй половинке, пишет сайт OA.

Вывод о полной гармонии пары, эксперт делает даже несмотря на небольшой конфликт, который произошел у них во время видеоконференции. Принц Гарри и Меган Маркл поспорили о возрасте с юными участниками благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Герцог Сассекский пошутил, назвав себя слишком старым, однако супруга, которая старшего его на три года, обиделась, сообщает телеканал «360».