Валентин Юдашкин опубликовал редкий снимок своего зятя-бизнесмена и красавчиков-внуков

В День семьи, любви и верности модельер поздравил своих родных людей с праздником.

Модельер Валентин Юдашкин в День любви семьи и верности разместил на своей страничке в Instagram редкий кадр. На фотографии собрались вместе все его самые родные люди. Жена Марина, дочь Галина, внуки Анатолий и Аркадий, а также зять Петр Максаков. «День семьи – 2020», — подписал он кадр.

Отметим, что зятю Валентина Юдашкина — Петру Максакову — сейчас 30 лет. Он — бизнесмен. Трудится бизнес-консультантом в Доме моды своего известного тестя. Кстати, мужчина приходится внуком популярной актрисе Людмиле Максаковой.

«С праздником, родных и вас, уважаемый Валентин! Желаю мира в мире, мира в доме!» «С праздником. Мира, добра, благополучия. У вас все так гармонично», «Счастья вашей красивой семье!» — отметили в комментариях многочисленные поклонники модельера.

Отметим, что младшему внуку Юдашкина, который известен на всю страну, Аркадию Максакову, два годика, а старшему, Анатолию — четыре.