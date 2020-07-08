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Звездный гость

Проскурякова в мини-шортиках из денима позировала с младшей сестрой возле Кремля

Ольга Шалагинова очень дружна со своей знаменитой родственницей.

Проскурякова в мини-шортиках из денима позировала с младшей сестрой возле Кремля
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото Global look press.

Юлия Проскурякова попала в объективы фотокамер на Красной площади. Жена Игоря Николаева засветилась на прогулке вместе со своей младшей сестрой Ольгой Шалагиновой.

Девушка работает юристом и далека от мира шоу-бизнеса. Но она часто бывает в гостях у своей знаменитой сестры вместе с супругом и маленькой дочкой.

Проскурякова в мини-шортиках из денима позировала с младшей сестрой возле Кремля. Фото
Проскурякова в мини-шортиках из денима позировала с младшей сестрой возле Кремля. Фото https://www.instagram.com/uliaveronika/

Родственницы прогулялись возле Кремля, позируя на камеру. Для своего променада они подобрали расслабленные луки, отдав предпочтение джинсе. Юлия выбрала шорты мини и куртку, сочетав по совету Владислава Лисовца деним с денимом одного тона. А Ольга дополнила джинсовой курткой комплект из белого топа и шорт. Девушки сделали акцент на стройные ноги, подчеркнув их длину.

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