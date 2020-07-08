Наталья Поклонская поделилась редким снимком отца-колхозника, живущего в Крыму

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в Instagram поделилась редкими кадрами со своим отцом. На снимках она запечатлена вместе с родителем в домашней обстановке и на небольшом судне на море.

«В День семьи, любви и верности хочу пожелать каждому дара любить и быть любимыми, обрести и беречь чистоту и искренность отношений! Для меня и моей семьи этот день особенный! Самый лучший, родной и любимый мужчина нашей семьи родился в этот день! Это мой папа!» Наталья Поклонская

Отметим, что Поклонская родилась в 1980 году. Ее родители сейчас пенсионеры. Они проживают в Крыму. Папа — колхозник, а мать — домохозяйка. Когда девочке было семь лет, ее родители переехали в Евпаторию. У Поклонской есть старшая сестра Елена.

больше по теме Наталья Поклонская поделилась редким снимком своей дочки из роддома Фотография была сделана в 2005 году, когда на свет появилась ее наследница Анастасия.

Напомним, что Наталья Поклонская в 2005 году родила дочь Анастасию. С отцом своего ребенка она не общается. Сейчас она одна воспитывает наследницу. Несколько лет назад депутат Государственной думы вышла замуж за юриста Ивана Соловьева, но в браке они были меньше года. Поклонская намекала, что ее супруг сильно пил, поэтому у них и не сложилась личная жизнь.