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Наталья Поклонская поделилась редким снимком отца-колхозника, живущего в Крыму

Родитель депутата Госдумы в День семьи, любви и верности отмечает день рождения.

Наталья Поклонская поделилась редким снимком отца-колхозника, живущего в Крыму
Поклонская показала, как выглядит ее отец/http://globallookpress.com/

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в Instagram поделилась редкими кадрами со своим отцом. На снимках она запечатлена вместе с родителем в домашней обстановке и на небольшом судне на море.

«В День семьи, любви и верности хочу пожелать каждому дара любить и быть любимыми, обрести и беречь чистоту и искренность отношений! Для меня и моей семьи этот день особенный! Самый лучший, родной и любимый мужчина нашей семьи родился в этот день! Это мой папа!»

Наталья Поклонская

Отметим, что Поклонская родилась в 1980 году. Ее родители сейчас пенсионеры. Они проживают в Крыму. Папа — колхозник, а мать — домохозяйка. Когда девочке было семь лет, ее родители переехали в Евпаторию. У Поклонской есть старшая сестра Елена.

Напомним, что Наталья Поклонская в 2005 году родила дочь Анастасию. С отцом своего ребенка она не общается. Сейчас она одна воспитывает наследницу. Несколько лет назад депутат Государственной думы вышла замуж за юриста Ивана Соловьева, но в браке они были меньше года. Поклонская намекала, что ее супруг сильно пил, поэтому у них и не сложилась личная жизнь.

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