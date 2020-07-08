«Жанна снится часто»: отец Фриске признался, что до конца не осознает ее смерть

Прошло 5 лет с того дня, как не стало Жанны Фриске. Певица страдала онкологией — у нее диагностировали рак мозга вскоре после рождения первенца Платона от отношений с телеведущим Дмитрием Шепелевым. 8 июля звезде исполнилось бы 46 лет. И в этот день родные, близкие и друзья Жанны вспоминают о ней с нескрываемой тоской.

Отец певицы, Владимир Фриске, в интервью порталу Teleprogramma.pro признался, что боль утраты до сих пор ощущает невероятно остро.

«Мне кажется, что она становится еще больше. Чем больше я не вижу Жанну, тем больше тоскую по ней. И внука нет рядом… Тоска и боль. Жанна мне снится часто. И чем дальше, тем больше я вижу сны», — рассказал безутешный отец.

Владимир Борисович добавил: раньше он не осознавал до конца, что дочери больше нет. Тяжелую ситуацию усугубляет факт, что несколько лет он не видел внука Платона. Дмитрий Шепелев не дает видеться сыну с дедушкой. А между тем мальчику уже 7 лет, и будущей осенью наследник Фриске и Шепелева идет в первый класс.