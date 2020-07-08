«Он сказал: «Я несчастлив»: Бережная вспомнила о канадском отце своих детей, который ее бросил

По словам фигуристки, вместе они были шесть лет.

Фигуристка Елена Бережная в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем гражданском супруге — английском фигуристе Стивене Касинсе. Вместе они были шесть лет. В браке родилось двое детей — сын Тристан и дочь София-Диана.

«Мы заканчивали тур по Северной Америке, и тогда проявили внимание друг к другу. Все завертелось, закружилось. Однажды я пригласила его в гости в Россию. Помогла ему с визами. Стивен был женат, но у него заканчивались отношения с супругой. Он развелся с женой ради меня». Елена Бережная

Как отметила спортсменка, создать крепкую семью с канадцем у нее не получилось.

«Мне еще мой партнер по фигурному катанию Антон Сихарулидзе говорил, что ему придется кормить моих детей. В какой-то момент Стивен пришел и сказал: «Я несчастлив». И все закончилось. Я просто взяла и уехала в Санкт-Петербург. Он сейчас почти не общается с детьми. Мы пытались как-то выстроить диалог. Я летала с детьми в Канаду к их бабушке, а он даже не прилетел на день рождения к своей дочке», — заявила она.

Напомним, что Бережная и Сихарулидзе выступали в парном катании. Они выиграли Олимпиаду в 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити.