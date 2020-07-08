«Лучший в мире дед»: поклонники пришли в восторг от фото Добронравова с красавицами-внучками

Звезда сериала «Сваты» без ума от девочек, с которыми проводит все свободное время.

На страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился красивый кадр, на котором актер и главный герой картины Федор Добронравов запечатлен со своими внучками. Судя по всему, на фотографии дети его старшего сына Виктора. Василисе сейчас четыре годика, а Варваре уже десять лет.

Кадр получился очень живым и красивым. И актер, и его внучки смеются. Они буквально светятся от счастья.

В комментариях пользователи отметили, что у девочек замечательный дед. «Мне кажется, что Федор готов весь мир обнять. Настолько он позитивный человек», «Лучший в мире дед», «Таким добром и светом веет от этой фотографии».

Отметим, что у Федора Добронравова есть еще и младшая внучка. Дочь его сына Ивана — Вероника. Ей в этом году исполнилось два годика. Звездный актер старается проводить с внучками все свое свободное время. Он просто без ума от девочек.