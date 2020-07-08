«Ангелочки»: в Сеть попал снимок крохотных Лизы и Гарри Галкиных с отцом на полянке у замка

На фанатской страничке в Instagram дочери примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появился архивный снимок, на котором отец семейства, телеведущий Максим Галкин, запечатлен вместе со своими крохотными детьми. На фотографии юморист лежит на полянке у замка в деревне Грязь, а рядом с ним его наследники. Судя по кадру, им нет еще и годика.

В комментариях пользователи выразили свои восхищение малышами: «Ангелочки», «Одуванчики», «Милые пупсики», «Они просто самые красивые детки этой страны».

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины родились в семье Аллы Пугачевой и ее мужа в 2013 году от суррогатной матери. Звезды окружили своих наследников вниманием и заботой. Они просто от них без ума.

Отметим, что в этом году Лиза и Гарри Галкины должны пойти в первый класс. Сейчас телеведущий и его звездная супруга подбирают школу, в которую отдадут своих замечательных наследников. Кстати, этим летом у семейства из-за пандемии сорвалась поездка в латвийскую Юрмалу. Лето они проводят в замке в деревне Грязь.