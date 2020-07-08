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«Лучший подарок родителей»: Жасмин показала редкое фото своего старшего брата                    

Также рядом со звездой запечатлелся ее знаменитый отец-балетмейстер.

«Лучший подарок родителей»: Жасмин показала редкое фото своего старшего брата                    
Жасмин. Фото Global look press

Жасмин обнародовала в Сети редкое фото своего старшего брата Анатолия.

«Лучший подарок родителей — это то, что мы есть друг у друга. Ну а мы с тобой план родителей даже перевыполнили — 6 прекрасных деток на двоих», — написала звезда про родственника в личном блоге.

Певица заметилачто именно брат воспитал в ней любовь к литературе и хорошей музыке. Кроме тогопристрастил к триллерам и игре «Марио».

Рядом на фото с Жасмин и Анатолием запечатлен также папа артисткибалетмейстерзаслуженный деятель искусств Дагестана Лев Яковлевич Манахимов.

«Мама ушла от нас, когда папа был еще довольно молодым, но он так и не женился второй раз, не нарушил верности памяти мамы и посвятил себя нам с братом Анатолием. Почти полвека папа любил только одну женщину — свою Маргариту», — трогательно поведала любимица публики.

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