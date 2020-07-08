«Была такая детская дерзкая мечта»: Потап стал заслуженным артистом Украины

Рэпер Потап в Instagram сообщил о присвоении ему государственной награды. Он стал заслуженным артистом Украины. Престижную награду он получил из рук президента страны Владимира Зеленского. На совместном снимке она стоят в медицинских масках. На Украине все еще неспокойная ситуация в связи с коронавирусом.

Как отметил Потап, его часто спрашивали, зачем ему эта награда. Он и так народный любимец, который хорошо зарабатывает.

«Никто из вас не знает, что у меня была такая детская дерзкая мечта, чтобы когда-нибудь артиста хип-хоп-жанра наградили государственной наградой! И вот, когда я почти забыл об этом — бац! Заслуженный артист Украины!» Потап

Отметим, что Потап в прошлом году женился на своей коллеге Насте Каменских. Свадьбы прошла в шикарном ресторане под Киевом. Многие поклонники звезд до сих пор уверены, что это был союз по расчету. В то же время Потап и Каменских уже второй год в браке и демонстрируют полную идиллию в отношениях. Недавно, к примеру, Потап побывал в гостях у тещи, которая угощала его вкусными блюдами.