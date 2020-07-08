«Вы сгорели, нельзя так загорать»: перенесшие рак кожи Сенчукова и Рыбин забыли о безопасности

Звезды, судя по всему, снова рискуют своим здоровьем и появляются на солнце.

Певица Наталья Сенчукова в Instagram не на шутку встревожила своих поклонников. Она опубликовала видео, на котором запечатлена с мужем музыкантом Виктором Рыбиным. Сенчукова на видео в купальнике, а Рыбин в плавках. При этом видно, что супруги красные как раки.

«Я давно такого цвета не видел у туч. Я сейчас надену очки, а ты меня будешь вылавливать. Ребята, штормовое предупреждение. Все по норам». Виктор Рыбин

Пользователи не на шутку встревожились за звезд. «Вы же сгорели, нельзя в нашем возрасте так загорать», «Если не загораете, то зачем разделись?» «Так разве можно загорать? Это очень вредно. Нужно беречь свое здоровье».

Между тем Сенчукова попыталась оправдаться перед поклонниками. «Если кто переживает, то мы не загораем. А Виктор всегда такого цвета».

Напомним, что Рыбин и Сенчукова несколько лет назад сделали признание. У них рак кожи. Сейчас звездам категорически запрещено появляться на солнце.