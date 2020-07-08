«Я начал употреблять в очень юном возрасте»: Джонни Депп признался в своей зависимости

В первый же день дачи показаний в своем иске о клевете, звезда «Пиратов Карибского моря» рассказал британскому судье, что пристрастился к наркотикам в очень юном возрасте. Напомним, Джонни Депп подал в суд на газету News Group Newspapers (NGN), материнскую компанию американского таблоида The Sun, за клевету. Актера обвинили в избиении жены, актрисы Эмбер Херд, сообщает издание People.

Ранее Херд утверждала, что Депп был жестоким во время их 15-месячного брака. Во время перекрестного допроса на слушаниях в минувший вторник, 7 июля, адвокат NGN спросил Деппа, правда ли, что он очень рано пристрастился к наркотикам и алкоголю.

«Я начал употреблять наркотики в очень юном возрасте. Моя мать часто просила меня пойти и принести ей ее «таблетки от нервов». Однажды я принял одну из них, с этого началось мое употребление наркотиков», — признался Депп.

Актер добавил, что его раннее употребление наркотиков и алкоголя было единственным способом, который он нашел, чтобы заглушать разного рода душевные переживания.