Последняя капля: почему поссорились Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Именно после этого конфликта супруга принца Гарри приняла решение отрешиться от королевской семьи.

На фоне позитивных новостей вокруг Британской королевской семьи о том, что братья принцы Гарри и Уильям, наконец, помирились, появились новые детали, проливающие свет на причины мегзита Гарри и Меган. Отказ от исполнения обязанностей членов королевского семейства, равно как и снятие с себя всех званий и статусов, супруги обнародовали 8 января текущего года. И, наконец, спустя полгода стала известна, по всей видимости, главная причина такого поступка.

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Дело в том, что у Меган Маркл произошел конфликт с Кейт Миддлтон накануне судьбоносного заявления. Возлюбленная Гарри, сообщает Daily Mail со ссылкой на королевского биографа Тома Куинна, дала распоряжение сотруднику Букингемского дворца, которое тот не выполнил. Просто он работает не на Маркл, а на Миддлтон. Такой расклад не устроил герцогиню Сассекскую и вывел ее из себя, девушка устроила настоящую истерику, кричала, топала ногами от ярости. А герцогиня Кембриджская, лицезрев поведение Маркл, встала полностью на сторону своего подчиненного.

По уверениям биографа, именно это и стало той последней каплей, переполнившей чашу терпения супруги Гарри – она захотела покинуть дворец навсегда.

Напомним, в настоящее время принц Гарри и Меган Маркл проживают в Калифорнии, на Беверли Хиллз, по соседству с певицей Адель. Не так давно супруги нашли работу.