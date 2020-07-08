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Звездный гость

«Папины дочки» шустрые все»: пользователи Сети осудили роман Ильи Авербуха с молодой Арзамасовой

Как считают подписчики соцсетей артистов, пара вскоре распадется.

«Папины дочки» шустрые все»: пользователи Сети осудили роман Ильи Авербуха с молодой Арзамасовой
Арзамасова и Авербух перестали скрывать свой роман/http://globallookpress.com/

Пользователи в Instagram нелестно отозвались о романе хореографа Ильи Авербуха и звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой. Напомним, что разница в возрасте у них составляет 21 год.

«Вот тебе и «папина дочка», «Вырвалась из-под опеки мамы все-таки», «Папины дочки» шустрые все», «Он же ей в отцы годится», «Не хочется, чтобы это было правдой», «Я просто уверена, что эти отношения продлятся недолго», — отметили в комментариях хейтеры.

Впрочем, по традиции нашлись и те, кто заявил, что звезды будут счастливы. «Пожелаем им удачи. Пусть построят счастливую семью», «Возможно, все у них получится».

Напомним, что в Сети сейчас идет бурное обсуждение романа Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Звезд засняли вместе на веранде одного из ресторанов. Они мило общались. Между тем, по слухам, хореограф и молодая актриса уже давно вместе. Фигурист заприметил девушку на проекте «Лед и пламень» много лет назад.

Кстати, еще одна звезда сериала, Мирослава Карпович, сейчас, по слухам, встречается с актером Павлом Прилучным, который разводится со своей женой Агатой Муцениеце.

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Илья АвербухИлья Авербух последние новостиЛиза АрзамасоваМирослава КарповичНовости googleПавел Прилучный
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