Личный фотограф Аллы Пугачевой запечатлел, как Лолита уснула на плече у Филиппа Киркорова

Кадр был сделан в далеком 1996 году во время предвыборной кампании Бориса Ельцина.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, Роман Родин, в Instagram поделился архивным кадром, на котором можно увидеть поп-короля Филиппа Киркорова и певицу Лолиту. Она уснула на плече музыканта, который и сам спит в лайнере.

«1996 год. Спящие артисты в самолете в туре «Ельцин — наш президент! Узнали? Лолита и…?» Роман Родин

Пользователи без проблем догадались, что на фотографии вместе с Лолитой запечатлен певец Филипп Киркоров. «Классное фото, Роман. Молодец, подловил звезд», «Какое фото трогательное. Роман, спасибо, что сдержали слово и выложили», «Какая прелесть. Тогда, в далеком 1996 году, я первый раз увидела Филиппа на этом сборном концерте, который был и в моем родном городе Казани», — прокомментировали снимок подписчики Родина.

Напомним, что Роман Родин за последнее время опубликовал сразу несколько архивных снимков со звездами. Одним из самых ярких стал кадр, как певица Наташа Королева и музыкант Леонид Агутин загорают на крыле лайнера.