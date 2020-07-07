Семейный выход в свет: Тимати появился на публике с возлюбленной и дочкой от Шишковой

Анастасия Решетова продемонстрировала теплое общение с падчерицей. Она не только отведала блюда в Chicken Mafia, но и подурачилась с девочкой.

Тимати уже больше пяти лет счастлив в отношения с Анастасией Решетовой. Они предпочитают не говорить о личной жизни. Однако рождение их сына Ратмира не осталось без внимания прессы. Модель родила первенца в России в конце 2019 года. Теперь она входит в роль мамы. А у рэпера от прошлых отношений с Аленой Шишковой подрастает шестилетняя дочка Алиса. Девочка успела познакомиться с братом и даже подружиться с ним.

К слову, Тимати прославился не только как артист, но и бизнесмен. 7 июля он открыл семейный ресторан Chicken Mafia вместе с братом Артемом Юнусовым. Вечером в заведении собралось много звезд: Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Филипп Киркоров с детьми и многие другие известные персоны. Решетова тоже не могла пропустить это семейное событие. Молодая мама пришла в лосинах и безрукавке, подчеркнув стройную фигуру.

Вместе с ней за столом сидела дочка Тимати. Как оказалось, они прекрасно ладят. Во время трапезы модель наклонялась к девочке, чтобы лучше ее слушать. А когда Алиса насладилась жареной курочкой, то стала дурачиться с возлюбленной своего отца. Она выглядела счастливой. «Человека оставили с ребенком», — комментировала кадры подруга Анастасии. На открытии была и мама Тимати — Симона Юнусова. Она часто приглядывает за внучкой, а вот потенциальную невестку, по слухам, не любит.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Рэпер общался с гостями, как и его избранница. К слову, ресторан был украшен коллекционными японскими игрушками в виде медведей компании Bearbrick, которые Тимати собирает много лет.