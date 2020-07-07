«Идеальные»: Кристина Орбакайте выгуляла платье цвета топленого молока на отдыхе с мужем и дочерью

49-летняя Кристина Орбакайте выгуляла платье цвета топленого молока на отдыхе с супругом и дочерью. Неделя началась для певицы и ее любимых людей с отпуска: вместе с супругом — предпринимателем Михаилом Земцовым — Орбакайте отправилась в теплые края, чтобы поправить загар, а заодно насладиться превосходной природой и местной кухней.

Во время прогулки по побережью Орбакайте и поспешила сделать памятный снимок. В кадре Кристина появилась в нежном силуэтном платье миди цвета топленого молока. Поверх него, чтобы не замерзнуть, дочь Примадонны надела удлиненный кардиган, который поддержала светлым клатчем. Земцов предпочел практичный look:: он выбрал классическую футболку и джинсовые шорты.

На фото все члены семьи выглядят очень счастливыми. Самой же радостной стала Клава: девочка с особым трепетом прижимается к маме с папой, наслаждаясь очередной вылазкой. Восхитились теплым кадром и поклонники знаменитой четы. «Вы идеальные», «Красивая пара, красивая семья! Здоровья, счастья и любви!», «Доча, копия папа! Счастья вашей семье!», «Замечательная семья, счастья вам!!!! Очень приятно на вас смотреть. В теперешнее время редкое явление», «Вы молодцы, отдыхаете, среди красивой природы, сами очень милые, приятно смотреть,любим и уважаем, вас!!» — высказались они.