«Кто там сидит, с хвостиком таким?» Лобода показала подросшую дочку Тильду на отдыхе

Светлана Лобода более трех месяцев не давала концертов. Из-за пандемии коронавируса певица почти не покидала свой загородный дом, где коротала время с дочками Евангелиной и Тильдой. Артистка души не чает в наследницах. Каждую свободную минуту она посвящает девочкам. Примечательно, что 37-летняя Лобода умудрилась не поправиться на самоизоляции. А на днях она уехала с дочками в отпуск. Девушка нежится на солнце на Санторини.

Ранее Лобода успела блеснуть идеальной фигурой на празднике в честь дня рождения ее друга, который приехал с ней на остров. Певица дразнит поклонников кадрами в бикини. А очередной утро звезды началось с завтрака с красивым видом на побережье. Она запечатлела младшую дочку, которая сидела за столом. Тильда предстала в бирюзовой футболке и шортах, а ее волосы были собраны в высокий хвост. Светлана подошла к ней и стала трогать волосы.

«Тилленок! Кто там сидит, с хвостиком таким? Кто это такой красивый!?» — стала спрашивать певица.

Девочка на маму не отреагировала, она ждала, когда принесут еду. Поклонники заметили, что Тильда заметно подросла. Многие отметили, что у нее роскошные волосы, хотя крохе всего два года. «Какая принцесса», «Я бы тоже ее тискала», «Такая сладкая», «Уже большая малышка», «Ну прелесть ребенок», — стали обсуждать кадры в Сети. А вот старшую дочку Лобода не показала. Так как был дождь, она коротала время в номере отеля.