«Маска упала, и мы видим настоящее лицо»: адвокат семьи погибшего — о попытке Ефремова отмазаться

Месяц прошел с того страшного дня, когда в центре Москвы пьяный Михаил Ефремов за рулем своей иномарки врезался в автомобиль курьера Сергея Захарова. В результате человек погиб, а Заслуженный артист ждет суда под домашним арестом. Накануне ему предъявлено обвинение по статье 264 части 4 УК РФ, которая подразумевает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.
И параллельно следствию адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявляет, что его подзащитный – невиновен. Он готов предоставить суду доказательства, которые не спешит обнародовать.
Пострадавшие – члены семьи погибшего Захарова – в замешательстве. И, по словам их адвоката Александра Добровинского, — это настоящее надругательство над памятью Сергея. Притом что Ефремов публично покаялся в содеянном, попросил прощения у них и пообещал, что не будет отмазываться. Однако, все то, что выстаивает сейчас его линия защиты, иначе как отмазками не назовешь.
«Человек, который публично покаялся, но при этом не написал ни одного письма родственникам погибшего, теперь готов признать себя невиновным. Если, не дай Бог, представить себя на месте родственников Сергея Захарова, то вы увидите, что это издевательство над ними, — прокомментировал ситуацию Добровинский порталу Teleprogramma.pro. И заметил: «Сегодня маска упала, и мы видим настоящее лицо».