«Маска упала, и мы видим настоящее лицо»: адвокат семьи погибшего — о попытке Ефремова отмазаться

Месяц прошел с того страшного дня, когда в центре Москвы пьяный Михаил Ефремов за рулем своей иномарки врезался в автомобиль курьера Сергея Захарова. В результате человек погиб, а Заслуженный артист ждет суда под домашним арестом. Накануне ему предъявлено обвинение по статье 264 части 4 УК РФ, которая подразумевает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

И параллельно следствию адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявляет, что его подзащитный – невиновен. Он готов предоставить суду доказательства, которые не спешит обнародовать.

Пострадавшие – члены семьи погибшего Захарова – в замешательстве. И, по словам их адвоката Александра Добровинского, — это настоящее надругательство над памятью Сергея. Притом что Ефремов публично покаялся в содеянном, попросил прощения у них и пообещал, что не будет отмазываться. Однако, все то, что выстаивает сейчас его линия защиты, иначе как отмазками не назовешь.