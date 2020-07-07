«Запоминает песни наизусть»: Дайнеко сняла видео со своей дочкой

Певица во время домашней репетиции искупалась в аплодисментах от наследницы.

До сих пор поклонники 33-летней Виктории Дайнеко гадают, как же зовут ее маленькую дочь. Певица стала мамой 4 года назад, но до сих пор скрывает от любопытных глаз свою наследницу и даже имя ее держит в тайне. Однако, понемногу звездная родительница приоткрывает завесу тайны, рассказывая периодически, какой мамой является и что любит ее дочка.

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Накануне Дайнеко поделилась с поклонниками видео в своем Instagram, на котором закончила репетицию, после чего за кадром раздались эмоциональные аплодисменты. Оказалось, это ее 4-летняя дочурка выразила восхищение от маминого пения.

«Когда дочь, твой самый большой поклонник. Она все запоминает песни наизусть, которые я пою на сцене или дома пытаюсь репетировать. Мое все!», — написала под видео певица.

Напомним, победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко в браке с музыкантом Дмитрием Клейманом, от которого воспитывает дочку, прожила недолго. Союз распался буквально через 2 года после свадьбы. С того момента звезда держит в тайне личную жизнь.