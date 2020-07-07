«Впечатлений на годы вперед»: Навка запечатлела дочь на колокольне старинного храма

Татьяна Навка продолжает путешествовать по России и на днях прибыла в Карелию. Трип олимпийская чемпионка затеяла вместе с юными спортсменками и взяла с собой младшую дочь, 5-летнюю Надю. За это время туристы успели посетить Углич в Ярославской области и Кирилло-Белозерский монастырь в Вологодской области. Теперь отдыхающие прибыли в Карелию, а точнее – на остров Кижи.

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Одним из экскурсионных мест стал старинный деревянный храм на острове, построенный в начале 18 века. Там звездные туристы познакомились с местными достопримечательностями и узнали историю церкви, а также смогли подняться на колокольню, где девочкам разрешили бить в колокола.

«Надюша тоже внесла свою лепту в звон, проносящийся над Кижами, — сообщила Навка в своем Instagram.

И призналась: «Когда ехали в это путешествие немного переживала, что детям будет не так интересно, как взрослым, да не тут-то было! У них было столько открытий, приключений, практически все можно потрогать и попробовать сделать самим! Такие интерактивные экскурсии, на мой взгляд, прекрасная альтернатива летнему пляжному отдыху. У нас впечатлений на годы вперед, но мы едем дальше!».

В путешествии, которое у Навки пролегает как наземным, так и водным маршрутом, туристы находятся уже несколько дней. Впереди еще – много интересного, заметила фигуристка.