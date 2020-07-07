«У меня нет семьи»: Ирина Пегова раскрыла секрет неисчерпаемого счастья

42-летняя актриса Ирина Пегова раскрыла секрет неисчерпаемого счастья. На регулярной основе обладательница «Золотой маски» делится позитивом со своей аудиторией в социальных сетях. Знаменитость с радостью покупает себе цветы, активно путешествует, занимается спортом. Неоднократно подписчики задавались вопросом в комментариях – в чем секрет хорошего настроения.

Недавно Пегова дала интервью светским журналистам, в котором призналась, что счастливой ее делает свобода. В 2011 году актриса официально развелась с актером Дмитрием Орловым. В браке мужчины и женщины появилась дочь Татьяна. Последняя, к слову, регулярно общается с отцом и не чает в нем души, даже несмотря на непростое расставание родителей. Пегова, как мудрая мать, контакту не препятствует и даже рада, что у дочери с папой царит мир.

Ирина подметила, что старается культивировать в себе чувство счастья – оно присутствовало у нее в душе и до официального бракосочетания, и после, уже после распада союза.

«У меня нет семьи. Я развелась и стала счастливой. Это мой случай. Счастье — это же само ощущение в этом мире, на него семейный статус никак не влияет…» — приводит слова героини портал «7 дней».